" Un thriller érudit et addictif. A lire de toute urgence avant que la nuit des temps ne nous engloutisse, tous. " PARIS-NORMANDIE Février 2020 : Vannina Aquaviva, capitaine de gendarmerie à la section de recherche d'Ajaccio, enquête sur un charnier dans une grotte, affaire liée à une autre découverte macabre sur un célèbre site préhistorique de Corse. Quand des scènes de crime similaires surgissent aux quatre coins de l'Europe, les analyses de la police scientifique révèlent des éléments extrêmement troublants, pour ne pas dire inédits... Entre histoire de l'humanité et mythes revisités, ce passionnant thriller questionne avec brio l'urgence écologique. Fabrice Papillon, journaliste et producteur de documentaires, est l'auteur de huit ouvrages de vulgarisation scientifique. Après le succès du Dernier Hyver (Prix du Meilleur Polar des lecteurs Points), il signe un deuxième roman très maîtrisé. Régression a été couronné par le Prix Méditerranée polar 2020.