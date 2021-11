Le système de protection sociale américain est géré par des sociétés privées. Ce qui ne semble pas plaire à tout le monde : les uns après les autres, trois dirigeants de ces compagnies d'assurances sont assassinés. Le docteur Will Grant, quant à lui, est un adversaire acharné du système en place. Membre de la Société d'Hippocrate, il se bat pour que la santé des patients passe avant toute considération financière. Il se trouve bientôt, bizarrement, démis de ses fonctions et suspect numéro un. C'est Patty Moriarity, une jeune inspectrice tout juste sortie de l'école de police, qui est chargée de l'affaire. mais, rapidement, on menace de ma lui retirer. Pour sauver sa carrière, elle n'a qu'une issue : croire en l'innocence de Will. Ils mènent donc l'enquête en tandem. Le temps leur est compté. Et ils pourraient bien figurer sur la liste des victimes...