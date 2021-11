"Souvent avec les morts, j'ai eu l'impression de me comporter comme un voleur. Certains, j'avais la certitude qu'ils me laissaient faire, mais qu'en secret, ils désapprouvaient. Toute la vie, on nous a fait bien chier, alors pourquoi pas leur foutre la paix, aux morts ? Lorsque je pénétrais ans l'endroit où reposait l'un d'entre eux, je tâchais de me faire furtif, humble et sensible. Je regardais, j'écoutais, des fois que la petite musique de l'âme... Compliqué. Je me retranchais moi aussi derrière quelque chose. Des menteries de flic..." Un sénateur s'est suicidé dans un hôtel quatre étoiles. Ses responsabilités au sein de plusieurs enquêtes parlementaires l'avaient mis à même de collationner des informations sensibles. Juste avant sa mort, il a vidé la mémoire de son ordinateur. Juste après, tout le monde est à la recherche d'une disquette. L'officier de Police Judiciaire, chef du groupe Nuit, est bien évidemment le premier soupçonné d'avoir fait les poches du mort. Mais l'officier en question, à qui l'on a recommandé de ne faire ni creux ni vagues, n'a rien à foutre de rien depuis longtemps. Avec Dernière station avant l'autoroute, Pagan pénètre encore plus profondément dans le monde crépusculaire de ses derniers romans, l'Etage des morts et Tarif de groupe. Si ses personnages ne croient plus à la petite musique de l'âme, son écriture, en revanche, a tous les accents d'un blues qui va droit au cœur.