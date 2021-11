Projet Callidus

Le Dr Maria Martinez se réveille seule dans une cellule, prisonnière. Comment en est-elle arrivée là ? En Espagne ? Sous l'effet du stress, son hypersensibilité se réveille... Terrifiée, mais plus déterminée que jamais à découvrir la vérité, la jeune femme est contrainte de quitter sa cachette pour affronter les fantômes de son passé, aussi intimes et redoutables soient-ils. Le salut est-il encore possible ?