Atteinte du syndrome d'Asperger, le chirurgien Maria Martinez paraissait promise à un avenir brillant. Mais aujourd'hui accusée d'avoir tué un prêtre, elle se retrouve seule, en prison, sans le moindre souvenir du meurtre. Les tests ADN ne laissent pourtant pas de doute : elle était sur la scène du crime. Le médecin essaie alors de se souvenir : une chambre étrange... Des personnes plus étranges encore... On les observe... Le puzzle dont la jeune femme s'efforce de rassembler les morceaux n'est peut-être qu'une illusion de plus. A moins de croire à des années de mensonges et de faux-semblants... " Le tome 1 d'une trilogie à ne manquer sous aucun prétexte. " Ici Paris " Nikki Owen a le don de nous immerger dans l'univers aussi palpitant qu'angoissant de Maria. A ses côtés, on cherche des réponses, on espère, on croit savoir, puis on doute, au fil d'un récit haletant et captivant. " Le Télégramme