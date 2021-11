La nouvelle vie de Lily Riser commence un soir d'hiver glacial. Seulement vêtue d'un pyjama, elle passe la porte. Elle serre sa fille dans ses bras. Et se met à courir. Loin de la cabane dans la forêt, loin du père de Sky, de cet homme qui l'a séquestrée pendant huit ans et qui, pour la première fois, n'a pas tourné le verrou. Lily est libre, mais son calvaire n'est pas pour autant terminé. Si l'enlèvement et les sévices qu'elle a subis ne l'ont pas seulement marquée à vie, sa disparition a également détruit sa famille, surtout sa soeur jumelle. Tous tentent tant bien que mal de reconstruire un avenir, sans se douter qu'ils vont être à nouveau mis à rude épreuve. Depuis sa cellule de prison, le ravisseur de Lily compte bien punir sa Baby Doll pour sa désobéissance. Dans un style simple et direct, Hollie Overton échafaude une intrigue parfaitement orchestrée et jongle avec nos nerfs. Le Figaro littéraire. Baby Doll rend très bien le lien unique que partagent les vraies jumelles. Kirkus. Traduit de l'anglais par Françoise du Sorbier.