AfricanTabloid

A Libreville, ces messieurs de la maison poulaga ne chôment pas, et leurs méthodes sont à l'ancienne. Les aveux se tapent à la machine et s'obtiennent en tapant le bandit, on rackette le taximan et on se détend auprès des habituées de la cuisse tarifée. Mais toutes les bonnes choses ont une fin, et lorsqu'un journaliste d'investigation connu pour dénoncer les abus du gouvernement est retrouvé mort près du palais présidentiel, la pression des chefs se fait sentir. Il faut résoudre le crime le plus rapidement possible. Les filles et les taximen vont devoir attendre...