Inspecteur McLean Tome 3 : Le Chant du bourreau

Relégué aux Crimes sexuels, Anthony McLean remonte une filière de prostitution quand Stuart MacBride, le "bleu" de son ancienne équipe, lui fait part de ses doutes sur plusieurs cas de suicide. Angus Cadwallader, le médecin légiste, confirme : les hommes retrouvés pendus ne se sont pas passé eux-mêmes la corde au cou. Plus étrange encore, le noeud coulant - très élaboré, à treize boucles, dit "noeud de bourreau". Est-ce la signature d'un esprit criminel ? McLean déteste les questions sans réponse, mais Duguid, le chef de la police, lui met des bâtons dans les roues et son enquête aux Moeurs déclenche un bain de sang. Pour finir de le tenir éveillé, Emma, sa petite amie, est sortie du coma, et son retour à la vie n'est pas aussi paisible qu'il aurait pu l'espérer...