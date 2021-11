Inspecteur McLean Tome 2 : Le livre des âmes

Pendant dix ans, à Edimbourg, un tueur a fait couler le sang à Noël, en abandonnant le corps d'une femme nue, la gorge tranchée, au bord de l'eau. Dix ans, dix femmes. La dernière était la fiancée d'Anthony McLean. L'inspecteur se bat toujours avec ses démons quand soudain le tonnerre éclate dans son ciel d'orage : le "Tueur de Noël" vient de mourir en prison, et pourtant plusieurs femmes sont retrouvées nues, la gorge tranchée. S'agit-il d'un copycat ? La Criminelle aurait-elle arrêté le mauvais coupable ? Empêtré dans plusieurs enquêtes et désormais en conflit ouvert avec son supérieur, McLean doit rouvrir l'affaire la plus difficile de sa carrière, au risque de devenir la proie du passé...