Inspecteur McLean Tome 1 : De mort naturelle

Lorsque la police d'Edimbourg découvre l'assassin d'un des citoyens les plus respectés de la ville moins de vingt quatre heure après le meurtre, tout le monde est logiquement satisfait. Le tueur s'étant suicidé, la cité économise de plus le prix et le temps d'un procès. Un deuxième meurtre se produit quelques jours plus tard et comporte d'étranges similitudes avec le premier. Là encore, l'auteur du meurtre confesse son crime avant de mettre fin à ces jours. L'inspecteur Anthony McLean est quant à lui chargé d'enquêter sur la découverte d'une cadavre d'une jeune fille, emmurée dans la cave d'un ancien manoir d'Edimbourg. Elle a été brutalement assassinée suivant un rituel particulièrement macabre. Aussi lorsqu'un homme d'affaire influent de la ville est à son tour assassiné, McLean commence à suspecter l'existence d'un lien entre les meurtres, les suicides et la découverte de la jeune fille mutilée...