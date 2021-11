Basic instinct

L'inspecteur Nick Curran, de la police de San Francisco, enquête sur le meurtre de l'ancien chanteur de rock Johnny Boz, frappé de 31 coups de pic à glace par une inconnue avec laquelle il faisait l'amour. Amateur de plaisirs corsés, la star fréquentait une jeune, riche et brillante romancière, Catherine Tramell, auteur d'un polar à succès consacré à un meurtre identique. Nick apprend bientôt que les parents de Catherine - dont elle a hérité de plus de cent millions de dollars - sont morts dans un "accident" suspect, décrit dans un autre de ses livres, et que son professeur de psychologie à l'université a été assassiné dix ans plus tôt à coups de pic à glace... Fasciné par ce déluge de violences, le policier se consacre à prouver la culpabilité de l'insolente et superbe romancière. Mais Catherine n'a rien laissé au hasard. Elle semble déjà tout connaître de Nick : le suicide de sa femme, les bavures dont il s'est rendu coupable, ses problèmes de drogue et d'alcool. Exaspérant les désirs de Nick, multipliant les avances, elle entraîne le policier dans un vertigineux dédale d'excès et de plaisirs...