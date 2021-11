Que la mort vienne sur moi

Arlo et Sepp Clancy vivent dans une petite ville de l’Oklahoma. Arlo est marié, travaille dans un magasin et rêve à une vie meilleure que l’existence étriquée qu’il mène dans son mobile home. Sepp vient de sortir de prison mais, lassé des boulots ingrats, il préfère se livrer au trafic de pilules sur Internet. Lors d’une expédition de pêche au poisson-chat, les deux frères découvrent une tête humaine dans la vase, ils choisissent pourtant de ne rien dire à la police. Dans la même ville, Danny Ames, videur dans un club, joue les gros bras pour un caïd local. Il est à la recherche de son frère qui a disparu. Sa trajectoire va croiser celle d’Arlo et Sepp Clancy.