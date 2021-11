Machination

Bill Moore est un homme comblé : un emploi lucratif d'agent immobilier, un mariage heureux et une maison magnifique. Son but : devenir riche et puissant en cinq ans. La sixième année a débuté, mais le monde n'est toujours pas à ses pieds... Il décide de mettre les bouchées doubles en se rapprochant des notables locaux, ces hommes qui dirigent la région en coulisse. Un jour, il trouve une carte posée sur son bureau, un seul mot y est imprimé : modifié. Dès lors, imperceptiblement, des changements vont apparaître dans sa vie. Bientôt des menaces, et désormais, la peur.