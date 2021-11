La trilogie des hommes de paille. Les hommes de paille ; Le sang des anges ; Les morts solitaires

Palmerston, Pennsylvanie, mercredi 30 octobre 1991, 12 h.53. Deux hommes, armés de fusils semi-automatiques, abattent soixante-huit personnes. Avant de prendre la fuite, ils écrivent en lettres de sang : " Les Hommes de Paille ". Santa Monica, Californie, onze ans plus tard, Sarah Becker est kidnappée. Le serial killer, l'Homme Debout, a encore frappé. Dyesburg, Montana, les parents de Ward Hopkins trouvent la mort dans un accident de voiture. Derrière eux, ils laissent pour seul indice : " Nous ne sommes pas morts. " Ainsi débute pour Ward Hopkins et Nina Baynam, ex-agents de la CIA et du FBI, une longue traque qui mettra à jour de sombres et effroyables secrets.