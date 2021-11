Hap Thomson travaille pour REMintérim, une société qui débarrasse les cadres surmenés de leurs cauchemars récurrents en les transférant à son personnel. Un jour, son patron lui propose une activité illégale : assumer des souvenir gênants que les clients souhaitent momentanément oublier. L'argent coule à flots jusqu'à ce qu'une femme séduisante transfère à Hap le souvenir d'un meurtre et disparaisse sans le récupérer. Désormais, Hap est un homme traqué : par la police, qui recherche le meurtrier ; par six clones étranges à lunettes noires et gabardines; et par le meilleur tueur à gages de Los Angeles qui n'est autre que son ex-femme... On retrouve dans La Proie des rêves le style unique de Michael Marshall : un mélange détonant de science-fiction, de polar noir, de satire et de méditation philosophique.