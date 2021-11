Jack Randal, un ancien policier, a cessé d'avoir de la chance le jour où, alors qu'il enquêtait sur le truand Vinaldi, sa femme et sa fille ont été assassinées. Pour oublier, il a passé cinq ans dans une ferme d'" alters ", des clones qui végètent en attendant que leur double ait besoin de leur corps. Jusqu'à ce qu'il décide de s'enfuir avec six d'entre eux afin de les sauver d'une mort certaine. Mais, dès qu'il regagne New Richmond, une mégapole mobile de deux cents étages, où autrefois il se sentait chez lui, Jack se fourre dans le pétrin et va devoir retourner dans la Brèche, un monde virtuel où, adolescent, il a participé à une guerre sauvage et sans merci... Roman détonant, Frères de chair conjugue l'onirisme inquiétant de Philip K. Dick et l'humour au vitriol des meilleurs polars.