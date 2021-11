Ames soeurs

Un simple test ADN suffit désormais pour permettre de trouver celui ou celle qui partage avec vous "le" gène, celui qui indique que vous êtes faits l'un pour l'autre. Dans le monde entier, des millions d'individus passent le test. Parmi eux, Jade, Mandy, Nick, Christopher et Ellie. Chacun croit avoir enfin trouvé son Binôme ADN, le grand amour qui l'accompagnera jusqu'à la fin de ses jours. Sans se douter qu'un piège vient de se refermer sur eux et que, pour certains, la fin arrivera beaucoup plus vite que prévu. Car même les âmes soeurs ont leurs secrets. Et ils peuvent s'avérer mortels.