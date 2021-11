Un homme d'influence

A moins d’une semaine d’un référendum sur le maintien de la Grande-Bretagne au sein de l’Union, le Premier Ministre décède d’une crise cardiaque. Convaincu que l’annonce de sa mort risque de précipiter la victoire du « non «, son entourage décide de garder le secret jusqu’au lendemain du vote et engage un homme de l’ombre pour protéger ce secret. A tout prix. Mais cet homme joue double jeu : en révélant la supercherie, il pourrait spéculer en bourse sur la chute de la livre et s’enrichir considérablement. Il y gagnerait aussi une place de choix auprès de la candidate de l’opposition, toute désignée pour devenir Première Ministre. Le seul problème, c’est qu’il n’est finalement pas le seul à détenir l’information. Pour éviter qu’un autre ne la divulgue avant lui, il se lance dans une série d’assassinats qui touchent le monde politique comme celui des médias...