Annika B. Tome 5 : Le loup rouge

Lulea, au nord de la Suède. Une froide nuit de novembre. Benny Ekland, journaliste, est fauché par une voiture. Simple délit de fuite, ou mise en scène ? La police privilégie la piste du serial killer, car d'autres crimes suivent. Annika Bengtzon est la seule à recouper certains indices, menant à un groupuscule communiste. Contre l'avis de ses supérieurs, elle se lance sur la piste du Loup Rouge, tueur au sang-froid et à l'âme amoureuse. Pour la jeune femme, cette enquête est aussi une façon d'oublier les mensonges qui empoisonnent son quotidien, et son mariage qui lui échappe. Entre la journaliste et l'assassin, l'instinct du scoop et celui du meurtre, lequel va dominer ? La cinquième enquête d'Annika Bengtzon, journaliste chevronnée et passionnée dont les aventures ont déjà séduit plus de treize millions de lecteurs.