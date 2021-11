Le secret de l'icône miraculeuse

Mila Fratelli, enquêtrice peu ordinaire à la Police Scientifique de Lille, se trouve à nouveau confrontée aux mystères de son histoire familiale. Son père est retrouvé chez lui inconscient et l'icône de la Vierge de Kazan, héritée de sa mère depuis plusieurs générations, a disparu. Peu à peu, elle va comprendre que cette disparition est liée à sa famille russe. Amenée à enquêter à Moscou, elle découvrira que sa mère Irina est loin d'avoir eu une vie idéale et que sa famille de Russie cache un lourd secret qu'elle tentera d'élucider. Mila ne s'arrêtera pas tant qu'elle n'aura pas compris ce qui se cache derrière la disparition de son icône et ce qu'elle découvrira va bien au-delà de ce qu'elle était capable d'imaginer.