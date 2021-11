Le manuscrit Bach

Un célèbre musicien classique est assassiné, defenestré depuis son appartement, à Oxford. Un banal cambriolage qui aurait mal tourné ? Pour Ben Hope, l'ancien soldat d'élite, l'affaire est loin d'être aussi simple. En effet, quelques jours plus tôt, le musicien avait révélé à Ben qu'il possédait une partition perdue depuis des siècles. Or, ce manuscrit du légendaire Jean-Sébastien Bach est la seule chose que les cambrioleurs ont emportée. La piste des assassins conduit Ben jusqu'à des contrées particulièrement hostiles. Pourquoi des mafieux serbes s'intéressent-ils autant à cette partition ? Qu'est-ce que ce "manuscrit Bach" a de si particulier pour que, au fil des siècles, on se soit entre-tué pour le posséder ? Aujourd'hui, seul Ben peut arrêter l'effrayant engrenage qui s'est mis en marche.