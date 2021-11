Premier siècle après Jésus-Christ. La forteresse de Massada est sur le point de tomber aux mains des Romains. Juste avant de mourir, deux hommes dissimulent un mystérieux artefact. De nos jours. Ben Hope retrouve deux anciens amis. Mais, quelque chose ne va pas. Simon est agité, angoissé, et il évoque un projet de recherche sur une antique relique. Mais, avant d'avoir pu en révéler plus, le couple est victime d'un accident. Convaincu qu'il s'agit d'un meurtre, Ben se lance dans une quête qui le conduit d'Europe aux Etats-Unis et jusqu'en Terre Sainte. Quelle est cette relique dont tout le monde veut s'emparer ? Pourquoi une organisation secrète a-t-elle mis des tueurs à ses trousses ? La clé de l'énigme est un incroyable secret sur l'Histoire, mais aussi sur le passé de Ben.