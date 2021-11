En visite dans un musée italien, Ben Hope se retrouve impliqué dans un braquage sanglant au cours duquel une mère et son fils sont tués. Les braqueurs, particulièrement violents, n'ont - emporté qu'un seul dessin signé Goya. Ce n'était pourtant pas l'oeuvre ayant le plus de valeur. Pourquoi l'avoir choisie ? Ben se retrouve au coeur d'une machination impliquant la mafia russe et un réseau criminel international. S'il veut sauver sa peau, l'ancien soldat d'élite doit absolument trouver des réponses. Et si l'oeuvre de Goya était, en fait, une clef ? La solution à une énigme conduisant à une relique inestimable ? La course contre-la-montre a commencé.