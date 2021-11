La vieille dame qui ne voulait pas mourir avant de l'avoir refait

Depuis qu'une mystérieuse « bande de vieux » exécute un à un leurs lieutenants, Zampierri et Stan-le-Slave, barons de la pègre, se perdent en conjectures. Aussi bizarre que cela puisse paraître, il semblerait qu'une vieille dame veuille leur peau. Cette femme, c'est Pauline Verdi – quelques décennies au compteur, passées pour la plupart dans le militantisme armé. Espagne, Indochine, Algérie, elle a été de toutes les luttes antifascistes et anti-impérialistes. Et si elle réactive aujourd'hui ses anciens réseaux, c'est pour une raison bien personnelle : la famille. Et la vengeance...