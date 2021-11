Les heures noires

Tracy Cavanaugh travaille à la Cour Suprême de l'Oregon. Lorsqu'on lui propose de rejoindre le cabinet de Matthew Reynolds, l'avocat le plus en vue de la ville, elle n'hésite pas. Très vite, la voilà entourée de cadavres. Son amie Laura, assistante du juge Griffen, est retrouvée assassinée dans son bureau. Un mois plus tard, le juge Griffen lui-même meurt dans l'explosion de sa voiture. On soupçonne son ex-femme, Abigaïl, procureur de son état ! Inculpée de meurtre avec préméditation, Abigaïl choisit Matthew Reynolds comme avocat. Pour Tracy, l'arrivée de cette nouvelle cliente marque le début d'une lente descente aux enfers.