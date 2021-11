La rose noire

Aucune trace de violence. Juste une rose noire sur un lit vide, à côté d'un billet épinglé sur l'oreiller : "Disparue... Oubliée." Comme le faire-part d'un meurtre inexplicable. Et quelques jours plus tard, un corps de femme - ou ce qu'il en reste -, puis deux, puis trois... A dix ans d'intervalle, un monstre à deux visages terrorise deux petites villes américaines. On le croyait mort lors de son arrestation à Hunter's Point, il resurgit à Portland. Nancy Gordon, qui avait enquêté sur la première affaire, est prête à tout pour démasquer le tueur à la rose, fût-il promoteur respecté, futur ministre, Mr Hyde ou Barbe Bleue en personne...