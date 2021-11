Sleeping beauty

En une nuit, la vie d'Ashley Spencer bascule. Son père est poignardé, sa meilleure amie violée et tuée. Traumatisée, en proie au sentiment de culpabilité des survivants, Ashley est sur le point de sombrer lorsqu'elle reçoit une aide inattendue : une bourse pour poursuivre ses études dans un établissement prestigieux. Alors qu'elle semble avoir recouvré son équilibre, nouveau drame : Terri, sa mère, est assassinée non loin de l'école. Seul élément troublant : Terri venait d'assister à la lecture publique d'un roman dont la trame évoque, à s'y méprendre, l'histoire vécue par sa fille... Un suspense implacable et dérangeant où la fiction prend dangereusement le dessus sur la réalité et nous confronte à l'irrationnel.