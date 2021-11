Piège funéraire

Ancienne femme-flic et aujourd'hui sénateur, Ellen Chase se retrouve, en pleine campagne électorale, accusée du meurtre de son mari, un riche industriel qui avait commencé sa carrière dans les pompes funèbres. Chargé de cette affaire particulièrement délicate, le juge Quinn, bien connu pour son refus de toute compromission, soupçonne des manœuvres politiques et pense qu'il s'agit d'un coup monté. Il n'a pas tort : quand argent, sexe et politique entrent en jeu, tous les coups sont permis. Mais ce qu'il n'imagine pas, c'est que lui-même pourrait se retrouver manipulé, voire accusé de meurtre...