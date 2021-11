Le Cadavre du lac

Ami, une jeune avocate, s’interroge sur la véritable identité de son sympathique locataire, Daniel, qui s’est révélé d’une violence inouïe lors d’une bagarre sur un terrain de base-ball. Quand elle voit Daniel sur son écran de télévision, la journaliste Vanessa Kohler n’en croit pas ses yeux. Cet homme, qui passait pour mort, est peut-être le seul à pouvoir témoigner que le général Wingate, candidat à la présidence des États-Unis, est à la tête d’un complot contre l’État. La preuve que Vanessa, qui tente en vain d’alerter l’opinion, attend depuis des années… Mais Ami, engagée par la journaliste pour défendre Daniel, doute : cette femme, que beaucoup tiennent pour folle, et cet homme, qui ne fait pas mystère de son passé de tueur, ont-ils raison d’accuser un des politiciens et militaires les plus respectés de la nation ? Complexe, brillant, un suspense terriblement réaliste, qui fait froid dans le dos.