Jérusalem, an 30. Un petit garçon regarde avec rage son père agoniser sur la croix. Son nom est David de Nazareth, fils du supplicié Yeshua, dit le roi des Juifs. Sept ans plus tard, lassé de vivre caché au coeur du désert de Judée, le jeune David part pour Jérusalem afin de prendre part aux bouleversements qui secouent le pays soumis au joug de l'occupation romaine. Mais, très vite, il est repéré. Débute alors pour lui une cavale haletante jalonnée de secrets, de trahisons et de stratégies guerrières. Lancé à sa poursuite, un policier du Temple : le futur saint Paul. Comment survivre en Palestine occupée quand on est le fils du Messie ?