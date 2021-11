Dans les brumes du mal

La mère de Tom est morte, et Tom a disparu. Tom, mais aussi John, Michael et Lily. A chaque fois, une mère est assassinée et son enfant enlevé, comme évanoui dans les brumes inquiétantes qui submergent si souvent la Caroline du Sud. Lorsque Dalhia Rhymes, criminologue au FBI spécialisée dans les crimes rituels et tante de Tom, apprend cette disparition, elle refait surface, prête à tout pour le retrouver. Elle qui avait pourtant rompu tout lien avec sa famille revient sur les traces de son enfance ravagée pour affronter le mal.