" Puissent ces sacrifices apaiser l'âme de Celui dont le nom n'est plus. " Pour la deuxième fois en deux jours, ce message énigmatique signe une scène de crime londonienne. Rien ne relie les victimes – pas même leurs assassins, qui ne se connaissaient pas, et qui ont chacun, lors de leur arrestation, avoué avoir tué la personne qu'ils aimaient le plus au monde. Pourtant les faits sont là : le rituel religieux, le message, le cadavre vidé de ses organes – ces meurtres sont commis selon le même mode opératoire. Le commissaire McKenna, vieux routier de Scotland Yard, et le docteur Dahlia Rhymes, criminologue américaine, pressentent que la série n'en est qu'à ses débuts. A moins de mettre, au plus vite, un nom sur l'horreur... " Un polar dense. Une intrigue captivante. " L'Express " Un thriller haletant... dont le lecteur n'oubliera pas le nom. " Ouest France