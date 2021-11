Nos fantastiques années fric

En rupture de ban avec sa famille, Noria Ghozali rêvait de faire du théâtre. Elle se retrouve plongée dans la réalité du quotidien : enquêtrice dans le XIXe arrondissement. La police de proximité. Et puis un jour, son premier meurtre. Une femme, tuée par balle, est découverte sur le parking du Zénith à la Villette. Elle est bientôt identifiée : il s'agit d'une certaine Fatima Rashed, plus connue sous le nom de Katryn, call-girl de luxe appartenant au réseau très fermé de Mado, dont les clients sont d'importants visiteurs étrangers - industriels, militaires, politiciens - et leurs homologues français. Parmi eux, un flic nommé Fernandez. Un flic très spécial, chargé de la protection personnelle de François Bornand, " l'homme du président ". Proche de Mitterrand, conseiller privé et créateur de la cellule antiterroriste de l'Elysée, Bornand manœuvre en coulisses en toute illégalité, mais avec une habileté consommée. Jusqu'au jour où échoue une vente de missiles qu'il a secrètement conclue avec l'Iran malgré l'embargo, en échange d'une libération d'otages. Le 747 cargo transportant les armes explose en plein vol au-dessus de la Turquie. C'est le début de la fin pour Bornand qui ne manque pas d'ennemis, mais pour coincer un homme pareil, il faut bâtir un solide édifice auquel Noria va apporter sa contribution... Dominique Manotti poursuit la chronique des " années fric " qu'elle avait entamée dans sa trilogie du commissaire Daquin. Elle passe au crible la corruption des sphères politiques sous le premier septennat de François Mitterrand. D'une manière qui n'est pas sans rappeler celle d'Ellroy, elle mêle l'histoire récente et la destinée romanesque de ses personnages, dans ce roman rythmé, au style dépouillé, implacable réquisitoire contre la cupidité des hommes de pouvoir.