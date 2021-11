Une enquête de Mathieu Grange Tome 1 : L'abbaye blanche

Non, tout n'allait pas bien. La petite avait une mine cadavérique, les meurtres avaient plu sur la vallée, des familles avaient été brisées, des notables trempaient dans des trafics d'argent, la justice n'était qu'un leurre et de hauts fonctionnaires étaient responsables de cette chienlit. En tirant, Gange remettrait un peu d'ordre. A Nantua, dans le Jura, Mathieu Gange s'occupe seul de sa fille de six ans depuis que sa femme, Gaëlle, a disparu sans donner d'explication. Flic intègre, il enquête sur deux crimes survenus coup sur coup, quand un cadavre mutilé est retrouvé dans la forêt. Helena Medj, une journaliste indépendante, soupçonne l'Abbaye blanche, une secte récemment installée dans la montagne. Lorsque son supérieur est laissé pour mort, Gange comprend que, de chasseur, il est devenu proie. Mais il ne peut pas renoncer. La disparition de Gaëlle est peut-être liée...