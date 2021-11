Les riches sont-ils méchants ? Le thriller des excès de la finance des travers de la globalisation

Un financier américain est assassiné à bord d'un yacht en Méditerranée. Peu de temps après, des gérants de fonds d'investissement périssent à leur tour dans des conditions surprenantes. Existe-t-il un lien entre ces disparitions et les revendications d'un groupe altermondialiste ? Ou s'agit-il plutôt de règlements de comptes internes suscités par l'appât du gain et des pratiques malhonnêtes ? Lou, une jeune journaliste, et Enguerrand, l'un de ses amis - chercheur en neuroscience -, vont mener l'enquête au sein du monde feutré des fonds spéculatifs. Elle les mènera de Genève à Londres et Chamonix, sur fond de meurtres, disparitions, haine et trahisons amoureuses. Un thriller minuté, haletant. Des rebondissements foudroyants. Les riches sont-ils méchants ? est le roman vrai des excès de la finance et des travers de la globalisation.