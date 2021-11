En d'autres circonstances

"Qu'est-ce qui a pris à Damnio, cet ex-capitaine de police, à vouloir oeuvrer dans le social ? Il pensait que cette noble initiative lui permettrait de réfléchir à la condition humaine... Mais la réalité à dépassé de loin ses espérances. C'est parce que le mauvais sort s'acharne contre des jeunes en difficulté que Damnio, sollicité par un ancien collègue, accepte de reprendre du service. Les jeunes qui disparaissent sont les héritiers d'une histoire collective dont ils ignorent l'origine et qui ne cesse de les rattraper". Comme elle aime le faire, Maryse Maligne choisit de bouger les lignes, de lutter contre les préjugés et les idées reçues. Nous portons tous des masques et seule la confrontation avec soi-même permet de les ôter. En attendant que la vérité se dévoile, chacun fait comme il peut et tente, tant bien que mal, de se frayer un passage dans un monde battu en brèche par la psychose collective.