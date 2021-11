Nouvelles intrigues. Policier, Thriller

Découvrez neuf nouveaux talents à la plume noire, auteurs de best-sellers plébiscités par les lecteurs et révélés par les présidents du jury VSD, Frédéric Beigbeder, Yann Quéfélec et Didier Van Cauwelaert. Retrouvez ces auteurs dans 13 polars ou thrillers dont certains déjà disponibles en poche (Livre de Poche, Points et Pocket).