Tout le monde aime Bruce Willis

A 20 ans, Rose Century pèse des millions de dollars au box-office. Sa vie n'a pourtant rien d'enviable : son agent la manipule ; les réalisateurs se comportent en prédateurs sexuels ; sa mère lui fait porter ses ambitions manquées et son père milliardaire la méprise. Rose n'en peut plus, elle veut fuir ce cauchemar doré. Mais à Los Angeles on a besoin d'elle pour servir la machine à rêves, et les ambitions électorales de son père. Alors si Rose pose problème... Il va falloir trouver très vite la solution.