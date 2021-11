Le festin des fauves

Somptueuse soirée libertine à Neuilly : les hommes portent des masques de prédateurs, les femmes sont les proies. Mais au moment de prononcer son discours, l'hôte de la fête, un notable huppé et corrompu, s'écroule dans un jaillissement de sang. C'est au commandant Rossi que revient d'enquêter sur cet empoisonnement aussi violent que mystérieux. Alors que l'on retrouve dans les affaires du mort une lettre de menaces signée "Judex", un autre grand ponte est tué. Cette fois, c'est tout l'appareil étatique et policier qui s'ébranle : le commandant Rossi va devoir résoudre l'affaire au plus vite. Une affaire qui se complique avec l'arrivée de Lucy, maîtresse SM, et de trois frères brésiliens qui sèment la mort pour récupérer d'étranges urnes funéraires...