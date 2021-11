Le gros lot

Ben Lindberg, professeur de littérature à l'Université d'Austin (Texas) a du mal à assurer une vie décente à sa femme et à ses deux enfants, en raison de son modeste salaire. Et puis un jour, en cherchant son chat, il trouve dans un immeuble abandonné, sept sacs bourrés de billets de cinquante dollars. Ebloui, il garde le silence sur ce gros lot tombé du ciel et timidement commence à piocher dans son trésor, échafaudant toutes sortes de rêves. Il croit aller vers un avenir radieux, mais il ignore encore qu'il va plonger dans un horrible cauchemar. Cherchant à chasser de son esprit que ces sept millions et demi de dollars appartiennent à quelqu'un. Et puis, un jour, dans une boutique, il entend deux inconnus demander à la patronne si elle ne connaît personne dans le voisinage qui à récemment changé son style de vie...