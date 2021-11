Je sais que tu sais

Jamais il n'oubliera. Ni le terrain vague, derrière le cynodrome, ni le petit corps qui, entre ses bras, poussa son dernier souffle. Deux gamins battus à mort dans la chaleur d'une nuit d'été. C'était en août 1996, à Bristol. La première enquête d'envergure que Fletcher mena à son terme. Et vingt ans plus tard, tout s'écroule. Un troisième corps, d'adulte cette fois, est déterré sur la même scène de crime. L'inspecteur se serait-il trompé à l'époque ? C'est bien l'avis de Cody Swift, l'enfant du pays, dont le podcast radiophonique s'efforce de réécrire toute l'enquête. Et d'arracher, un à un, les masques du passé...