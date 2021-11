La fille idéale

Petite fille modèle, élève brillante, prodige du piano, Zoe est l'adolescente que tous les parents rêveraient d'avoir. Quelques années plus tôt, une erreur de jeunesse lui a fait commettre l'irréparable. C'est à la force du poignet qu'elle et sa mère se sont reconstruites. La vie leur a offert une seconde chance. Mais le soir où Zoe doit donner un concert pour lequel elle se prépare depuis des mois, la nuit tourne au cauchemar. Un meurtre est commis. Zoe sait que la vérité n'est jamais aussi simple que l'on pourrait le penser et que les apparences sont souvent trompeuses...