Laisse-moi en paix

Il y a un an, Caroline Johnson a choisi de se donner la mort, quelques mois seulement après le suicide de son mari. Depuis, leur fille Anna peine à se remettre de leur disparition. Devenue maman à son tour, elle ressent plus profondément que jamais l'absence de sa mère et commence à se poser des questions sur la mort de ses parents. Déterminée à découvrir ce qui leur est vraiment arrivé, Anna déterre le passé. Mais quelqu'un tente de l'en empêcher, et sa vie se trouve mise en danger. Il est parfois plus sûr de rester dans le mensonge.