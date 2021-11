Le Choix de revivre

Max et Pip forment un couple on ne peut plus solide. Cependant, confrontés à la maladie incurable de leur petit garçon, ils doivent faire face à la décision la plus lourde et importante de leur vie, et ils ne parviennent pas à trouver un accord. Les conséquences de ce choix impossible menacent de dévaster leur couple. Rien ne sera jamais plus comme avant.