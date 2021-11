Te laisser partir

Un soir de pluie à Bristol, un petit garçon est renversé par un chauffard qui prend la fuite. L'enquête démarre, mais atteint rapidement son point mort. Le capitaine Ray Stevens et son équipe n'ont aucune piste. Rien. Après cette nuit tragique, Jenna a tout quitté et trouvé refuge au pays de Galles, dans un cottage battu par les vents. Mais plus d'un an après les faits, Kate, une inspectrice de la criminelle, rouvre le dossier du délit de fuite. Et si l'instant qui a détruit tant de vies n'était pas le fait du hasard ? Le premier livre de Clare Mackintosh a connu un immense succès en Grande-Bretagne et obtenu le Prix Polar 2016 du roman international au festival de Cognac.