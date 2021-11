Moi, témoin

"Ils disent que je suis une meurtrière. J'ai plaidé coupable. Mais la vérité, c'est que je n'ai rien fait..." Il y a six ans, Kate Reynolds a été retrouvée tenant dans ses bras le corps de sa meilleure amie, couverte de sang, l'arme du crime à ses côtés. Elle a depuis purgé sa peine de prison et retrouvé la liberté. Décidée à laver son nom, elle engage une détective privée, Madison Attallee, qui n'est autre que l'officier de police qui l'a découverte sur la scène de crime. Convaincue de la culpabilité de Kate, Madison accepte l'affaire à reculons. Elle s'aperçoit vite que les circonstances du meurtre sont loin d'être claires, et plonge dans le dossier à bras le corps. Mais quelqu'un est déterminé à ce que le passé reste là où il est. Quelqu'un prêt à tout pour que la vérité n'éclate pas, quel qu'en soit le prix.