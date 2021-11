Le vieux Frank, la crème des tueurs à gages, quarante ans de métier, reprend du service après une opération de la hanche et trois mois d'absence. Jamieson, son patron, qui n'aime pas qu'on marche sur ses plates-bandes, lui confie une mission des plus simples : éliminer Scott, un petit dealer ambitieux. Hélas, Frank MacLeod oublie les précautions élémentaires et se fait piéger comme un débutant. Qui peut le tirer de ce mauvais pas ? Calum MacLean, bien sûr. Calum dont le dernier contrat a été de tuer Lewis Winter. L'heure de la retraite a sonné pour Frank. Mais dans ce milieu redoutable, comment tirer sa révérence ? Effet hypnotique garanti, dont on ne sort pas sur un simple claquement de doigts. Cet excellent polar nocturne et pluvieux brille par un réalisme et une âpreté qui font froid dans le dos.