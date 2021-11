Moralité douteuse

Le jour où Doug l'avait amenée chez le sénateur Ramsay, un feu brûlait dans la cheminée, et Campbell s'était sentie en sécurité. Elle avait enfin trouvé l'amour, le statut social et la tranquillité. Mais lorsque, au cours d'une réception, le jeune homme annonce qu'il est candidat aux élections, Campbell est consternée. Elle connaît les mœurs politiques, elle sait que les journalistes fouilleront dans le passé de Doug... et le sien. Le même soir, le fils du sénateur Ramsay est enlevé. Pour éviter le scandale, le sénateur demande à Campbell de le retrouver. Comment refuser alors qu'il parraine la campagne de Doug ? Au cours de son enquête, la jeune femme ne tarde pas à découvrir le lien mystérieux qui unit l'adolescent et son ravisseur. Dans cette affaire, tout le monde a quelque chose à cacher. Elle aussi. Elle surtout...