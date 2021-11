Echange fatal

Plus jamais vous n'échangerez votre maison avec des inconnus... Pour les vacances de la Toussaint, Kate et Hazel décident d'échanger leurs domiciles. Kate est irlandaise et pense qu'une semaine à New York sera salvatrice pour son couple et sa famille. Hazel vit à Manhattan et rêve de retourner à Limerick, sur les terres de son enfance, avec son mari et leurs deux enfants. Mais les vacances idylliques virent au cauchemar. Quand s'ouvre ce roman, un coffre de voiture se referme. A l'intérieur, le cadavre d'une femme...