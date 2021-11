Message sans réponse

"Bonjour, Eden. Tu me manques. On peut se parler ? Appelle-moi". Il est tard lorsque Eden, jeune éditrice new-yorkaise, reçoit ce message de sa mère, Tara. Leurs relations sont distantes depuis que celle-ci a refait sa vie avec un séduisant diplômé de Harvard, Flynn Darby, de treize ans son cadet. Pour lui, Tara a tout quitté et ils ont eu un enfant, Jeremy, atteint d'une maladie génétique très grave. En décidant de ne pas répondre, Eden n'imagine pas un instant qu'elle n'entendra plus jamais la voix de sa mère : le lendemain, Tara se suicide après avoir tué Jeremy. Rongée par la culpabilité, Eden est prête à tout pour connaître la vérité.